Misère houdt aan voor HSV: nederlaag bij debuut in Tweede Bundesliga

Jonas Meffert, David Kinsombi en Mathias Honsak scoorden in de tweede helft voor Holstein Kiel, dat vorig seizoen als derde eindigde in de Tweede Bundesliga. In de play-offs om een plek in de Bundesliga verloor de club uit het noorden van Duitsland van VfL Wolfsburg. De Zuid-Koreaanse aanvaller Jae-Sung Lee, die ook op het WK speelde, was met twee assists de grote smaakmaker bij Holstein Kiel.