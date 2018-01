Mischa Zverev krijgt boete van 37.000 euro voor opgave in eerste ronde

De regel tegen 'slechte prestaties in de eerste ronde' is ingevoerd om het aantal opgaven in de opening van een Grand Slam in te dammen. Zverev gaf in de tweede set tegen de Koreaan Hyeon Chung geblesseerd op en krijgt daarvoor de hoogste tennisboete ooit voor een overtreding tijdens de wedstrijd. Tennissers die uitgeschakeld worden in de eerste ronde krijgen 39.000 euro.



Afgelopen jaar staakten liefst acht spelers de strijd in de eerste ronde voortijdig, waaronder de tegenstanders van Roger Federer en Novak Djokovic. Voor de korte periode op de baan ontvingen ze wel een flink 'salaris'. Zodoende startten veel tennissers aan een Grand Slam terwijl ze niet fit waren om zo wel het geldbedrag op te strijken.



Zverev was begin januari ook al geblesseerd tijdens het toernooi van Sydney.