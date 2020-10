Mis hier niets van alle duels van vanavond in de Champions League

Ajax wil bij Atalanta niet achterop raken in de Champions League

16:15 Ajax heeft vanavond een resultaat nodig in de uitwedstrijd tegen Atalanta om niet heel vroeg in groepsfase van de Champions League achterop te raken. Ajax verloor vorige week de eerste groepswedstrijd tegen Liverpool (0-1) en Atalanta haalde flink uit tegen het Deense FC Midtjylland (0-4), dat nu op bezoek mag bij de kampioen van Engeland. De achtste finales raken even uit zicht voor Ajax als het op een achterstand van 6 punten op Atalanta en Liverpool staat. Volg vanaf 19.30 uur alles in ons liveblog.