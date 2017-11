Mirallas biedt bij Everton excuses aan voor gedrag

Geïsoleerd Centrumspits NAC raakt de bal niet een keer in vijandelijk gebied

12:57 Cijfers zeggen niet altijd alles, maar wel veel. Tegen VVV (0-0) schoot spits Thomas Enevoldsen, in Venlo de vervanger van de geblesseerde Thierry Ambrose, niet een keer op doel. In de overtreffende trap daarvan raakte hij niet eenmaal de bal in het strafschopgebied van de tegenstander. Dan is het een eenzaam bestaan in de punt van de aanval.