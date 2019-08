Minuut stilte bij Spaanse duels voor dochter Luis Enrique

PSV en Feyenoord treffen Portugese topclubs, AZ loot Manchester United

14:08 PSV en Feyenoord krijgen allebei te maken met een Portugese topclub in de groepsfase van de Europa League. PSV werd in Groep D gekoppeld aan Sporting Portugal, terwijl Feyenoord het op moet nemen tegen FC Porto. AZ staat voor fraai affiche op Old Trafford tegen Manchester United.