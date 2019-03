Minste stemmen voor Stam in verkiezing van beste buitenlandse speler in Premier League

Enkele deskundigen, onder wie Alan Shearer en Ruud Gullit, hadden de shortlist samengesteld. Stam was daarop de enige Nederlander. Wel was er een eervolle vermelding voor Edwin van der Sar, (oud-doelman van Manchester United), Ruud van Nistelrooij (spits van Manchester United) en Dennis Bergkamp, die samen met Henry bij Arsenal in de aanval schitterde.



,,Stam was waarschijnlijk de eerste wereldklasse speler die naar de Premier League kwam op zijn hoogtepunt. In een zeer korte tijd excelleerde hij in Manchester", is het jurycommentaar over de 46-jarige oud-verdediger die tussen 1998 en 2001 voor United speelde en volgend seizoen hoofdtrainer is van Feyenoord.