Mino Raiola over Matthijs de Ligt: ‘Hij zou Juventus aan het einde van het seizoen kunnen verlaten’

Mino Raiola, zaakwaarnemer van onder anderen Matthijs de Ligt, heeft in Italiaanse media een klein bommetje laten vallen. Op de vraag of Alessio Romagnoli, nu nog verdediger van AC Milan, volgend seizoen samen met De Ligt bij Juventus speelt, deed hij geheimzinnig over een langer verblijf van De Ligt bij Juventus.

Romagnoli is net als De Ligt cliënt van Raiola en in gesprek met Tuttosport spreekt de zaakwaarnemer uitgebreid over enkele spelers die hij onder zijn hoede heeft. ,,Ze behoren tot de sterkste verdedigers van Europa", zegt Raiola over De Ligt en Romagnoli. ,,Ik denk dat ze volgend jaar samen kunnen spelen bij Juventus. De Ligt heeft nog een contract bij Juventus (tot medio 2024, red.) terwijl het contract van Romagnoli bij AC Milan afloopt. Maar je moet voorzichtig zijn: De Ligt zou aan het einde van het seizoen Juventus ook kunnen verlaten. Zo werkt de transfermarkt soms.”

De Ligt had in de eerste twee wedstrijden van het huidige Serie A-seizoen gewoon een basisplaats, waarna hij tegen Napoli op de bank begon. In de Champions League-wedstrijd tegen Malmö was de Nederlander wel weer verzekerd van een plekje in de basis bij de club die het nieuwe Serie A-seizoen dramatisch begon. Juventus pakte slechts één punt uit drie wedstrijden. Van Napoli en Empoli werd verloren terwijl Juve tegen Udinese niet verder kwam dan 2-2.

Donnarumma en Pogba

Raiola sprak ook over andere spelers, zoals Gianluigi Donnarumma en Paul Pogba. Donnarumma vertrok deze zomer van AC Milan naar Paris Saint-Germain: ,,Ik vind het heel vervelend hoe Gigi wordt behandeld. Hij heeft niemand verraden. Hij kon vier jaar geleden al weg, maar toen deed hij dat niet. Ik denk dat Juventus nog steeds veel spijt heeft dat zij hem niet hebben genomen. En niet alleen Juventus", aldus Raiola over de doelman die in Parijs voorlopig op de bank plaatsneemt. Keylor Navas keept. Alleen tegen Clermont Foot (4-0 zege) stond Donnarumma onder de lat. ,,Er is geen gevecht tussen Gigi en Navas. Gigi zal uiteindelijk gaan spelen.”

Over Pogba, wiens contract volgend jaar afloopt bij Manchester United: ,,We zullen met Manchester gaan praten, maar Turijn zit zeker in zijn hart. De kans dat hij terugkeert naar Juventus is aanwezig, maar dat hangt ook van Juventus af", aldus Raiola, die tot slot ook nog gehakt maakt van de FIFA: ,,De FIFA wil graag om de twee jaar een WK, maar de FIFA heeft geen enkele speler in het bestuur. Het is een lichaam dat alleen maar controverse veroorzaakt en totaal moet worden veranderd.”

