Minimale verschillen in eerste training: Max Verstappen met derde tijd naar kwalificatie

Met videoHet enige trainingsuurtje voorafgaand aan de Braziliaanse kwalificatie, heeft Max Verstappen de derde tijd opgeleverd. De wereldkampioen maakte meermaals kenbaar dat hij last had van onderstuur en gaf 8 duizendsten toe op teamgenoot Sergio Pérez. Met Charles Leclerc was het verschil nog kleiner.

De coureurs hadden geen tijd te verliezen en op de harde band ging ook Max Verstappen zich er meteen voor zitten op Interlagos. Met onderstuur, een aanhoudend probleem in de openingstraining, maakte de Nederlander in zijn eerste vliegende ronde een uitstapje buiten de baan, om in de herkansing vervolgens alsnog naar P1 te gaan. Na een aantal verbeteringen kwam hij ‘op wit’ tot 1.13,575, wat beduidend rapper was dan zijn concurrenten. Ondertussen waren de Ferrari’s vooral bezig zich te beklagen over in de weg rijdende voorgangers.

Nog altijd vroeg in de sessie was het Red Bull Racing dat als eerste aan de kwalificatiesimulaties begon. ,,Hij stuurt nog steeds niet in”, liet een gepikeerde Verstappen weten aan zijn team, nadat hij 8 duizendsten tekortkwam ten opzichte van de toptijd van Sergio Pérez (1.11,853). Lewis Hamilton had op zijn beurt last van een gebrek aan grip. Toch was de Brit even later bezig aan een snelle ronde, totdat hij in de bochtige tweede sector een foutje maakte en een goede tijd kon vergeten. Hamilton kwam uiteindelijk op P5 uit.

Dit was het snelste rondje van Verstappen

In de slotminuten was het Charles Leclerc die de Red Bulls bovenaan toch nog wist te ‘splitten’. De Monegask dook 4 duizendsten onder de tijd van Verstappen, maar gaf evenveel toe op Pérez. Kleine verschillen die veelbelovend zijn van de kwalificatie later op de dag. Vanaf 20.00 uur worden de startplekken verdeeld op het Autódromo José Carlos Pace. Voor de voorste rijen zal Carlos Sainz, P4 in de eerste training, overigens geen bedreiging vormen. De Spanjaard van Ferrari heeft een gridstraf van vijf plekken ontvangen vanwege het installeren van een nieuwe interne verbrandingsmotor.

