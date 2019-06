Miljoenentransfer Utrecht-back Gavory in de maak

Door Yorick Groeneweg



Waarschijnlijk brengt de Fransman een veelvoud op van de 2,5 ton die FC Utrecht vorig jaar aan Clermont Foot voor zijn diensten betaalde. Technisch directeur Jordy Zuidam bevestigt aan de rand van het trainingsveld dat hij er met de desbetreffende club al uit is. In België is Gavory met Standard Luik in verband gebracht, mogelijk legt die club nu miljoenen voor hem neer.



Nieuwe trainer John van den Brom zegt niet verrast te zijn dat hij op zijn eerste echte werkdag in de Domstad al met een vertrekkende speler geconfronteerd wordt. ,,Het speelt al wat langer en we wisten dat we deze zomer wel een speler moesten verkopen.”



Zowel Zuidam als Van den Brom acht het niet nodig om nog iemand te halen als Gavory definitief vertrekt. Met Leon Guwara en Urby Emanuelson lopen de beoogde vervangers vandaag alweer hun eerste rondjes op trainingscomplex Zoudenbalch.