Miljoenenboete en voorwaardelijke celstraf voor Mourinho

José Mourinho heeft in Spanje een celstraf van een jaar en een miljoenenboete voor belastingfraude geaccepteerd. De 56-jarige Portugees hoeft echter niet daadwerkelijk de gevangenis in, omdat volgens de Spaanse wet gevangenisstraffen van twee jaar en lager voor een eerste overtreding niet hoeven te worden uitgezeten.

Daaraan is wel een proeftijd gekoppeld, zodat de betrokkene niet weer de fout in gaat.



Cristiano Ronaldo en talloze andere voetballeers troffen onlangs een vergelijkbare schikking met de Spaanse belastingdienst.



Mourinho zou in 2011 en 2012, toen hij trainer van Real Madrid was, voor 3,3 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. De Portugees heeft afgesproken dat bedrag nu terug te betalen. Mourinho werd eind vorig jaar ontslagen bij Manchester United en zit sindsdien zonder club.