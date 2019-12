Militair elftal nipt onderuit tegen Engeland in Bergen op Zoom

Omdat de Engelsen met 4-1 van Frankrijk wonnen, houden zij de Kentish Challenge Cup in bezit, de oudste trofee binnen de UEFA en FIFA. Na de zeperd tegen de Fransen op maandagmiddag, was Oranje er op gebrand om het drielandentoernooi beter af te sluiten. Dat lukte, volgens de bondscoach. ,,De start was weer niet goed. Na tien minuten stonden we met 0-2 achter, hoewel we zelf direct na de aftrap hadden kunnen scoren. Maar in de rest van de wedstrijd hebben we goed van ons afgebeten.”