Milik met twee goals de held bij Napoli, Younes debuteert

LIVE | Oranje Leeuwinnen krijgen tegenstan­ders te horen bij WK-loting

18:29 De Nederlandse voetbalsters krijgen vanavond te horen tegen welke landen zo volgend jaar spelen in de groepsfase van het WK in Frankrijk. De lotingsceremonie is om 18.00 uur begonnen. Mis niets in ons liveblog.