Milik en Mertens loodsen Napoli naar achtste finales

In de eerste helft maakte Arek Milik een hattrick namens Napoli. De Poolse spits met een verleden bij Ajax scoorde in minuut 3, 28 en 38. Bij zijn eerste en derde goal (penalty) profiteerde hij van fouten van Genk-doelman Maarten Vandevoordt. Met zijn 17 jaar, 9 maanden en 10 dagen werd Vandevoordt de jongste keeper ooit in de Champions League, maar het werd voor de jonge Belg een debuut om snel te vergeten.



In de 75ste minuut maakte Dries Mertens het debuut voor zijn jonge landgenoot nog een stukje pijnlijker, door hem vanaf elf meter voor paal te zetten met een fraaie Panenka-penalty. Mertens tilde zijn totaal namens Napoli naar 118 goals in 296 wedstrijden. Het clubrecord blijft voorlopig nog op naam van Marek Hamšík, die 121 keer scoorde in 520 wedstrijden voor Napoli. De voormalig aanvoerder uit Slowakije nam voor de wedstrijd nog afscheid van het publiek in Stadio San Paolo in Napels. De 32-jarige Hamšík ging in februari voor 13 miljoen euro naar de Chinese club Dalian Yifang.