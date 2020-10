Milan verslaat dankzij Leão ook promovendus Spezia

tweede klasse e Bavel blijft ook foutloos tegen Beek Vooruit, Maas scoort er vier voor Cluzona tegen FC Tilburg

20:51 Tot zondagmiddag was kansen verzilveren een moeilijke opdracht voor Cluzona dit seizoen. Tegen FC Tilburg werd het 6-2. RBC pakte in eigen huis de eerste punten van het seizoen, terwijl Bavel, de andere promovendus, na drie wedstrijden nog altijd foutloos is. Bij buurman Beek Vooruit werd er met 1-3 gewonnen.