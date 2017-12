Milan verliest onder Gattuso ook in Europa League

Misidjan overwintert met Ludogorets in Europa League

21:25 Voormalig Willem II-middenvelder Virgil Misidjan is ook na de winterstop actief in de Europa League. Misidjan bekert met Ludogorets verder dankzij het 1-1 gelijkspel tegen Hoffenheim. Basaksehir had daarom niets aan de 2-1 zege op het al geplaatste Braga.