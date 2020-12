Milan maakt dramatische start tegen Celtic meer dan goed

AC Milan heeft thuis een vroege 0-2 achterstand tegen Celtic omgezet in een 4-2 overwinning. Via Tomas Rogić en Odsonne Édouard stonden de Schotten al na veertien minuten op een ruime voorsprong.

De ploeg van Stefano Pioli rechtte echter al snel de rug, want in een tijdsbestek van twee minuten poetsten Hakan Çalhanoğlu en Samu Castillejo tussen de 24ste en de 26ste minuut de 0-2 stand weg. Vijf minuten na rust maakte de jonge Noor Jens Hauge de 3-2 voor Milan. Brahim Díaz besliste de wedstrijd in de 82ste minuut definitief. Bij Celtic stond Nederlander Jeremie Frimpong de hele wedstrijd in de basis.

De spanning in Groep H is groot. Koploper Milan heeft tien punten, Lille heeft er negen, Sparta Praag zeven en Celtic is al uitgespeeld met één punt. Milan gaat de laatste speeldag op bezoek bij Sparta Praag en Celtic ontvangt nummer twee Lille.

Ryan Christie neemt een vrije trap.

Gelijkspel Spurs

LASK Linz stuntte in eigen huis door in de blessuretijd een punt te pakken tegen Tottenham Hotspur. Nadat Johannes Eggestein in de 84ste minuut de 2-2 maakte namens de Oostenrijkers, dacht Dele Alli twee minuten later de winnende te maken voor Spurs. In de 93ste minuut zorgde Mamoudou Karamoko echter voor een gelijkspel in Linz: 3-3. Steven Bergwijn mocht in de 65ste invallen voor Tanguy N’Dombele.

In Groep H verraste Zarja Loegansk Leicester City door thuis met 1-0 te winnen. Allahyar Sayyadmanesh maakte vlak voor tijd het enige doelpunt.

Mamoudou Karamoko viert de 3-3 van Linz.