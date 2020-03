Mikel en Falcao willen niet meer spelen in Turkije

Ferrari sluit deuren fabriek in Maranello

10:19 Als gevolg van het coronavirus heeft Ferrari zijn fabriek in het Italiaanse Maranello per direct gesloten. De sluiting, die geldt tot eind maart, betreft ook alle werknemers van Formule 1-team. Italië is het zwaarst getroffen land van Europa met 1441 sterfgevallen door corona.