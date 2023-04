Mikel Arteta gelooft in Arsenal ondanks vormdip: ‘De wedstrijd tegen City is niet allesbepalend voor titelrace’

Arsenal en Manchester City zijn de twee laatst overgebleven teams in de Engelse titelrace. De Londenaren hebben voorafgaand het duel met de achtervolger een voorsprong van 5 punten. City heeft echter nog twee wedstrijden tegoed en staat op basis van verliespunten dus bovenaan. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, denkt niet dat het onderlinge duel de beslissing wordt in de Premier League.

Gevraagd of de wedstrijd ‘alles of niets’ zal zijn, zei Arteta in de persconferentie op de dag voor de wedstrijd: ,,Nee, als we morgen winnen, zijn we nog geen kampioen. Het zal waarschijnlijk onze kansen vergroten, maar met vijf wedstrijden na deze te gaan, is het nog steeds erg lastig.”

Poll Wie wordt dit seizoen kampioen in de Premier League? Arsenal (75 punten na 32 duels)

Manchester City (70 punten na 30 duels) Wie wordt dit seizoen kampioen in de Premier League? Arsenal (75 punten na 32 duels) (17%)

Manchester City (70 punten na 30 duels) (83%)

De 41-jarige Spanjaard wist in juli 2022 al dat dit seizoen het jaar van Arsenal kon worden: ,,We wisten vanaf het begin dat City en Liverpool de te kloppen teams waren. We wilden het gat zo dicht mogelijk maken, nu staan ​​we oog in oog met elkaar.”

Arsenal verloor de laatste zeven ontmoetingen met City in alle competities en heeft sinds 2015 niet meer gewonnen in het Etihad Stadion in de competitie. Ondanks dat zei Arteta dat hij ‘100 procent’ geloof heeft in zijn team om tegen hen te vechten. ,,Maar je moet op het juiste moment de juiste prestatie leveren. Het moet perfect zijn, want dat is wat er op dit moment wordt geëist.”

Arsenal zal woensdag nog geen beroep kunnen doen op William Saliba. De Franse verdediger is nog steeds niet hersteld van zijn rugblessure, zo bevestigde Arteta. ,,We zien voorlopig helaas geen verbetering. We blijven afwachten en hopen, maar intussen is er wel weer een week voorbij waarin hij niet heeft kunnen meetrainen met de groep.”

Guardiola over duel met Arteta: ‘Onze band blijft’

Pep Guardiola kijkt uit naar het duel met Arteta, die van juli 2016 tot december 2019 zijn assistent was bij Manchester City. ,,De uitslag van morgen verandert niets in hoe ik over Mikel denk. Ik heb enorm veel bewondering voor het werk dat hij al heeft geleverd bij Arsenal, hij heeft de hele structuur en mindset van de club veranderd als beginnend hoofdtrainer. Dat is enorm knap. Hij woont nu in Londen en ik in Manchester, dus we spreken elkaar minder en we zijn nu sportieve rivalen, maar dat verandert niets aan onze band", zei Guardiola. ,,Onder Arsène Wenger was Arsenal altijd heel zorgvuldig aan de bal met spelers van hoge kwaliteit. Mikel heeft een extra dimensie toegevoegd. Ze zijn zo agressief”, complimenteerde hij zijn voormalige assistent.

Guardiola neemt het ook op tegen Oleksandr Zinchenko en Gabriel Jesus, die afgelopen zomer aan Arsenal werden verkocht na meerdere landstitels met City. ,,De club nam de beslissingen waarvan zij geloofden dat ze het beste waren voor de club. Iedereen was het erover eens. De spelers wilden vertrekken, City wilde verkopen en Arsenal wilde kopen. Zij zijn blij en wij ook, dus daar hebben we geen spijt van.”

Van een beslissend duel wil Guardiola niet spreken. ,,Als we van Arsenal winnen, zijn we nog steeds geen kampioen. Maar de kans wordt wel weer groter.”

Vrijdag speelde Arsenal op het laatste moment gelijk tegen hekkensluiter Southampton, het derde gelijkspel op rij al voor de ploeg van Arteta. De topper tussen Manchester City en Arsenal start morgen om 21.00 uur en is te volgen via ons liveblog.

