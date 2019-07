Mikel (32) zwaait af als international van Nigeria

Honkbal­lers houden zicht op finale na revanche op VS

18 juli De Nederlandse honkballers hebben zich bij het World Port Tournament in Rotterdam gerevancheerd tegen de Verenigde Staten. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen won in Rotterdam met 13-3. Eerder in het toernooi ging Oranje tegen de Amerikanen nog met 5-0 onderuit.