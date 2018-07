Mike Bryan kan het ook zonder tweelingbroer

Verstappen beste coureur volgens F1-ex­perts

11:53 Max Verstappen staat in het wereldkampioenschap Formule 1 op plaats zes, maar in het klassement van beste coureurs is de Limburger de nummer één. Zelfs na zijn uitvalbeurt afgelopen zondag op Silverstone in de Britse grand prix voert hij de in 2018 ingevoerde Power Ranking aan.