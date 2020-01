Mijn bijdrage voor de slachtoffers van de bosbranden

Vanaf dat moment, we zijn inmiddels in het zakendistrict, stapt ineens de ene na de andere reiziger met een mondkapje in. Net als de vrouw in het colbertje met inkijk de ene na de andere duidelijk van Chinese of Japanse afkomst. Landen waar de smog nog veel meer dan hier het dagelijkse leven bepaalt. En er dus geen onduidelijkheid bestaat: die rook is gewoon gevaarlijk. Maar tegelijk zie ik door het raam weer een vrouw aan de andere kant van de weg haar reguliere hardlooprondje afleggen en zelfs iemand op een racefiets flink stampen door het centrum. Zonder mondkapje, ‘gewone’ Melburnians weer.