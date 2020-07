‘Mijn Arsenal-hart doet pijn, maar de magie van de club verdwijnt nooit’

,,Met prachtige spelers. Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Marc Overmars, later nog Robin van Persie. Als symbolen voor een tijdperk’’, zegt Helder. ,,Het was de tijd dat de club afscheid nam van de bijnaam ‘Boring Arsenal’. Want saai was het zeker niet meer. Integendeel. Wenger bracht een totáál andere professionaliteit in de club. Eerder deed iedereen maar wat voor de warming-up op de training. Bij Wenger lagen we een halfuur op zo’n matje voordat we een bal aanraakten. Hij was ook één van de eersten die bezig was met voeding. Dat klinkt nu allemaal heel logisch, maar dat was toen vooruitstrevend. Hij nam een Fransman mee die aan acupunctuur deed. In het begin was men sceptisch, maar al snel had hij veel mensen overtuigd.’’



Noem de naam van Arsenal in Nederland en de gedachten gaan ontegenzeggelijk naar díe tijd. Naar het seizoen 2003-2004 toen ‘The Invincibles’ ongeslagen kampioen werden. Het contrast met de huidige staat van Arsenal is groot. Kleurloos tiende. De FA Cup werd in 2014, 2015 en 2017 nog gewonnen. Hoeveel historie er ook kleeft aan die beker, écht belangrijk vinden de topclubs het toernooi niet meer. De laatste titel van Arsenal? Die van 2004 dus, nog vóór de verhuizing twee jaar later van het magische Highbury naar het moderne Emirates Stadium.