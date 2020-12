Mijlpaal in CL met eerste vrouwelijke scheidsrechter: ‘Ik zou toch wat meer op mijn woorden passen’

Door Dennis van Bergen



Nee, een golf van opwinding brengt de aanstelling van Stéphanie Frappart voor de wedstrijd Juventus – Dinamo Kiev niet teweeg. Daarvoor is het fenomeen van vrouwelijke scheidsrechters in het mannenvoetbal misschien ook wel al te nadrukkelijk ingeburgerd. Maar bijzonder is het vanavond onmiskenbaar, het feit dat voor het eerst een vrouw een duel in de Champions League leidt.