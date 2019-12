Miedema niet te stoppen bij Arsenal: zes goals en vier assists

VideoVivianne Miedema scoort er al anderhalf jaar op los voor Arsenal, maar vandaag was ze helemaal niet te stoppen. Toen ze in de 69ste minuut bij een 10-0 tussenstand naar de kant werd gehaald, had ze zes goals en vier assist achter haar naam staan.

Miedema werd in de 69ste minuut naar de kant gehaald, waarmee ze haar wedstrijd dus eindigde met zes doelpunten. Bij de andere vier goals gaf ze de assist. Lisa Evans, de Schotse vriendin van Miedema, opende de score tegen Bristol City. Evans maakte ook de 9-0. De andere twee doelpuntenmakers waren de Engelse internationals Leah Williamson en Jordan Nobbs. In de 78ste minuut maakte Emma Mitchell de 11-0 voor Arsenal. In de 83ste minuut maakte Bristol City er uit een strafschop nog 11-1 van. Daniëlle van de Donk en Jill Roord, de twee andere Oranje-internationals bij Arsenal, deden wel de hele wedstrijd mee.

Vorig seizoen scoorde Miedema al 31 keer in 28 duels in alle competities. Nu staat de 23-jarige spits uit Hoogeveen alweer op 22 goals in 13 wedstrijden. In de Champions League scoorde ze dit seizoen al tien keer in vier wedstrijden. In maart speelt Arsenal in de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain. In de FA Women's Super League heeft Miedema nu negen goals en zeven assists achter haar naam staan, meer dan iedere andere speler in de Engelse vrouwencompetitie.

Ook in Oranje heeft Miedema op haar 23ste al indrukwekkende cijfers achter haar naam staan: 69 doelpunten in 87 interlands. Daarmee is ze topscorer aller tijden van Nederland.

Arsenal aan kop

Arsenal pakt door de ruime zege de koppositie in de FA Women's Super League, waarin het vorig seizoen kampioen werd. Manchester City kan op gelijke hoogte komen als het vandaag wint in de thuiswedstrijd tegen Liverpool, dat laatste staat. De wedstrijd tussen nummer drie Chelsea en nummer vier Everton werd afgelast vanwege een bevroren veld in Southport, waar het vrouwenteam van Everton haar thuisduels speelt.

Barclays FA Women's Super League on Twitter Guess what⁉️ It's......... @VivianneMiedema Lovely team goal from @ArsenalWFC to add their eighth! https://t.co/KcNdWq4txA

Barclays FA Women's Super League on Twitter No stopping that one 🤯 @ArsenalWFC and @VivianneMiedema are on 🔥🔥 https://t.co/0ChB14SRWM

Barclays FA Women's Super League on Twitter Now @VivianneMiedema is in on the act! 😍 Cool and composed from the @ArsenalWFC striker https://t.co/XBsOA6qsQr

Gracenote Live on Twitter ⚽⚽⚽⚽⚽⚽ - @VivianneMiedema is the 1st player in the @BarclaysFAWSL (since 2011) to score 6 goals in a single match #WeAreTheArsenal

