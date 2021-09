Miedema loodst Arsenal met hattrick én 100ste clubgoal naar Champions League

Jérôme Boateng krijgt boete van 1,8 miljoen euro voor mishande­ling vriendin

20:45 De Duitse topvoetballer Jérôme Boateng is donderdag door een rechtbank in München veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro voor huiselijk geweld. De 33-jarige verdediger, 76-voudig international, werd beschuldigd van mishandeling van zijn voormalige vriendin Kasia Lenhardt, die ook de moeder is van zijn tweelingdochters.