Midtjylland-coach ziet kansen tegen Ajax: ‘Kunnen zeker punten mee naar huis nemen’

Midtjylland is na drie groepswedstrijden nog puntloos in de Champions League. Maar trainer Priske kan zich niet voorstellen dat zijn ploeg de poulefase zonder een zege of gelijkspel gaat afsluiten. Zijn ploeg was al tot in de blessuretijd van de uitwedstrijd tegen Liverpool dichtbij een gelijkspel (2-0). En Ajax was drie weken geleden ook maar met 1-2 te sterk in Denemarken.



,,In een moeilijk poule zijn we dus al tweemaal dicht bij een resultaat geweest", benadrukte de coach van de koploper van de Deense competitie. ,,We hebben ons verloren duel met Ajax uitgebreid geëvalueerd. Ik heb het idee dat alle spelers beseffen wat ze moeten leveren. We weten waar het om draait als we het veld betreden. We kunnen zeker punten mee naar huis nemen. De tijd zal uitwijzen hoeveel."