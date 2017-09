Middelkoop wint dubbeltitel in Sint-Petersburg met Tsjechische partner

Locadia helpt PSV aan kop na zevenklapper in Utrecht

14:37 PSV is terug aan kop van de eredivisie. Na de moeizame winst van vorige week op landskampioen Feyenoord (1-0), hielden de Eindhovenaren zondag verrassend eenvoudig drie punten over aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht: 1-7. De ruime zege was voor een groot deel toe te schrijven aan aanvallers Jürgen Locadia (vier doelpunten) en Hirving Lozano.