Middelkoop naar dubbelfinale in Zhuhai

COLUMN Als de voorteke­nen niet liegen dan heeft de Parel van het Zuiden eindelijk weer een échte nummer 9

10:00 Winter 1999. Prrrtt, de grijze Nokia 3210 trilt als een dolle. Sssst, sist de aanvoerder. De trainer! Morgen 13.00 uur verzamelen op de Blauwe Kei, thuis tegen NAC, is zijn korte, doch dwingende boodschap. Hou je een beetje in vanavond, voegt hij eraan toe. De jolige stemming in het bij Tichelaar gehuurde busje slaat direct om. NAC thuis... Lekker zeg, we zouden verdomme toch vrij zijn dit weekend?