Middelkoop en Arends onderuit in dubbelspel

Middelkoop verloor met Marcelo Demoliner in Melbourne van het Amerikaanse koppel Tennys Sandgren en Jackson Withrow: 4-6, 7-6 (4), 7-6 (8). Het Nederlands-Braziliaanse duo had kansen in de tweede set om de wedstrijd te beslissen, maar zag de Amerikanen langszij komen. In de spannende derde set met breekkansen over en weer grepen Sandgren en Withrow in de supertiebreak met 10-8 de zege.