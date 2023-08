Micky van de Ven: ‘Het doel is om bij Spurs de beste verdediger ter wereld te worden’

Zweden zorgt ervoor dat gastland Australië met lege handen staat na eenzijdige troostfina­le

Zweden heeft het brons gegrepen op het WK vrouwenvoetbal. In Brisbane werd in een eenzijdige troostfinale afgerekend met Australië. Fridolina Rolfö (vanaf de stip) en Kosovare Asllani zorgden ervoor dat de Matildas geen eremetaal overhouden aan het WK in eigen land: 2-0.