Mickelson (50) is oudste majorkampioen met winst PGA Championship

Mickelson werkt aan nieuwe ‘The Match’ tegen Woods

31 maart De Amerikaanse golfer Phil Mickelson heeft best wel zin in een nieuw titanenduel met zijn vroegere 'vijand' Tiger Woods, zeker nu de gehele sportwereld door het coronavirus vrijwel volledig tot stilstand is gekomen. ,,Ik ben ermee bezig, dat is zeker", liet hij op Twitter weten na een vraag van een fan.