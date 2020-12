Mick Schumacher stapt met wereldtitel F2 op zak over naar F1

,,Ik begrijp het nog niet echt. Ik voel me nog niet als een kampioen”, zei Schumacher. ,,Callum maakte het me heel moeilijk, maar dat was tegelijkertijd ook heel leuk.”



De Duitser begon als derde aan de laatste race van het seizoen in Bahrein, maar kwam al in de openingsronde in de problemen toen hij bij het aanremmen voor een bocht zijn banden blokkeerde. ,,Ik weet echt niet wat er is gebeurd. We hebben een pitstop gemaakt, maar zijn er niet in geslaagd om weer voorin te komen. Gelukkig was het genoeg om kampioen te worden”, aldus Schumacher, die volgend seizoen in de Formule 1 voor het Amerikaanse team Haas gaat racen. Woensdag werd die overstap officieel bekendgemaakt.



Jehan Daruvala uit India won zijn eerste Formule 2-race, gevolgd door de Japanner Yuki Tsunoda en de Brit Daniel Ticktum.