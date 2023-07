Michel Kreek krijgt nieuwe functie van ‘loan coach’ bij Ajax, Silvano Vos verlengt contract tot 2028

Vos maakte eerder dit jaar zijn debuut bij Ajax. Onder de inmiddels vertrokken trainer John Heitinga mocht de handige middenvelder, die een grote toekomst wordt voorspeld en ook bij grote buitenlandse clubs op de radar stond, drie keer invallen.

Vos maakt met zijn contractverlenging tot medio 2028 meteen ook meteen vaste promotie naar de hoofdmacht. Zodoende gaat de controleur proberen een basisplaats af te dwingen in het eerste elftal.

Op zijn positie zal Vos moeten concurreren met aankoop Benjamin Tahirovic. Van Edson Álvarez, die de voorbije seizoenen de verdedigende middenvelder van Ajax was, is de verwachting dat hij spoedig de overstap zal maken naar West Ham United.

Misehouy en Kalokoh

Vos had in zijn geboortestad een contract tot medio 2024. Dat geldt nog steeds voor twee andere beloften van Ajax: Misehouy en Kalokoh. Ook middenvelder Misehouy staat te boek als groot talent die de komende jaren moet doorbreken in de Johan Cruijff Arena. Daarvoor dient Ajax zijn contract wel open te breken. De aanvallende middenvelder maakte de voorbije weken een goede indruk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en kan op korte termijn ook een nieuwe contractaanbieding van Ajax tegemoet zien.

Bij Kalokoh is Ajax al iets verder. De 18-jarige vleugelspits heeft van technisch manager Klaas-Jan Huntelaar al een voorstel ontvangen om zijn tot volgend jaar lopende verbintenis open te breken en met meerdere jaren te verlengen.

Michel Kreek wordt ‘coach’ van verhuurde spelers

Michel Kreek krijgt bij Ajax de rol van ‘loan coach’. In deze nieuwe rol van richt Kreek zich op de begeleiding van verhuurde Ajacieden en het contact met de hurende clubs over deze spelers. Deze functie bestaat bij clubs als Chelsea en Manchester City, die vaak tientallen jonge spelers over Europa hebben uitgestald, al jaren. Ajax heeft voorlopig echter maar twee spelers die het verhuurt, linksback Youri Baas (aan NEC) en spelmaker Naci Ünüvar (aan FC Twente).

De 52-jarige Kreek de afgelopen vijftien jaar al als jeugdtrainer bij Ajax en keerde in 2019 als coördinator terug in de jeugdopleiding. De laatste twee seizoenen was Kreek assistent-trainer van Jong Ajax, eerst onder John Heitinga en sinds januari onder Dave Vos.

,,Deze nieuwe functie is belangrijk. Als Ajax spelers verhuurt dan is dat met het oog op de toekomst", zegt directeur voetbalzaken Sven Mislintat. ,,Het dient een doel. Met Michel hebben we nu een vaste contactpersoon die vanuit Ajax de spelers nauwlettend volgt en in contact blijft met zowel de clubs als met de spelers.”

Naast zijn nieuwe rol legt Kreek zich toe op het behalen van zijn trainersdiploma UEFA Pro Licence. De hierbij horende stage zal hij vervullen bij SC Heerenveen, binnen de staf van hoofdtrainer Kees van Wonderen.

Volledig scherm Michel Kreek. © Pro Shots / Thomas Bakker

