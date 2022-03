Michael van Gerwen verslaat Schindler overtuigend en pakt eerste Players Championship-titel in 2022

VideoMichael van Gerwen heeft zijn eerste Players Championship-titel van het jaar gepakt. De drievoudig wereldkampioen won in de finale in het Duitse Niederhausen met 8-4 voor Martin Schindler, die voor het eerst in een finale stond.

De 32-jarige Van Gerwen versloeg Luke Humphries met 7-5 in de halve finale en hield zijn goede niveau vast in de finale. De Duitser gooide zijn eerste finale nadat hij in de halve finale zeer knap won van tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis: 7-2.



Met een gemiddelde van 102,42 was Van Gerwen duidelijk te sterk voor zijn Duitse opponent. Schindler stond voor de allereerste keer in zijn loopbaan in de finale van een PDC-toernooi. Hij evenaarde nog bijna het 180-record van José de Sousa (34), maar Schindler strandde uiteindelijk op 33.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Gerwen begon de dag met een 6-1-zege op de Pool Radek Szaganski. Vervolgens bond hij Jim Moston (6-1) en Geert De Vos (6-3) aan de zegekar. In beide wedstrijden gooide Van Gerwen 100+ gemiddeld.

Raymond van Barneveld had nog één leg nodig tegen De Vos om Van Gerwen te treffen in de derde ronde van Players Championship 8. De Belg versloeg Barney echter met 6-5 en dus bleef de ultieme Nederlandse dartsclash uit in het Duitse Niederhausen. Gisteren gooide Van Barneveld nog een negendarter bij Players Championship 7.

Van Gerwen wist in de derde ronde wel te winnen van De Vos: 6-3. Mighty Mike was vervolgens in de achtste finales ook te sterk voor Danny Noppert (6-3) en versloeg daarna ook de Noord-Ier Brendan Dolan (6-4) en dus de Engelsman Humphries. Jermaine Wattimena (3-6 tegen Humphries) en Danny Jansen (4-6 tegen Dolan) verloren bij de laatste 16 van het PDC-vloertoernooi in Duitsland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.