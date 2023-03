Michael van Gerwen verliest van ‘nobody’ Gilding in finale UK Open: ‘Dan word je doodziek van jezelf’

,,Dit mag gewoon niet gebeuren, ik heb teveel fouten gemaakt op belangrijke momenten”, zei een stevig balende Van Gerwen bij Viaplay. ,,Ik kan dit alleen mezelf verwijten. Je weet dat je tegen iemand speelt die niets te verliezen heeft, met mijn ervaring moet ik daar beter mee omgaan. Ik wist hem wel regelmatig te breken, maar dan begin ik daarna mijn eigen leg weer met 43, 42. Dan word je natuurlijk doodziek van jezelf. Ik heb niet laten zien wat ik kan.”

Andrew - Goldfinger - Gilding had in zijn lange loopbaan tot dusverre slechts één PDC-toernooi gewonnen: de Gibraltar Open in 2011. Daar kon MVG 148 (!) titels tegenover stellen. David tegen Goliath dus zondagavond laat. Van Gerwen stond volkomen terecht in de finale, na een lastige route via Dave Chisnall (10-8) Martijn Kleermaker (10-6), Luke Humphries (10-4), Nathan Aspinall (10-6) en Dimitri van den Bergh (11-6). De open loting was Gilding gunstiger gezind. De 52-jarige Engelsman kreeg te maken met Ricky Evans (10-5), Luke Woodhouse (10-5), Brendan Dolan (10-8), Martin Schindler (10-4) en Adam Gawlas (11-6).

Veerkracht

In een grijs verleden - in 2015 - stonden Gilding en Van Gerwen ook al een keer tegenover elkaar in de halve finale van de UK Open. Toen won de Nederlander, zij het met enige moeite: 10-8. Dit keer leek de Vlijmenaar er direct vandoor te gaan (2-0), maar Gilding was niet onder de indruk en pakte de volgende vier legs (2-4), waarna de Groene Sloopkogel uit Vlijmen veerkracht toonde (6-4). Maar ook na 8-5 bleek het nog niet gedaan. Van Gerwen miste teveel dubbels, waardoor Gilding de kans kreeg om op 9-9 te komen.

Aan het eind van de lange speeldag perste Van Gerwen er nog een 170-finish uit en stond hij op de drempel van zijn vierde UK Open-titel. Dat Gilding terugkwam tot 10-10 was geen drama, want de Nederlander mocht de beslissende leg beginnen. Van Gerwen miste één matchdart, waarna Gilding toesloeg en de prijs pakte.

Vermoeienissen

De tweede kaakslag voor Van Gerwen in 2023, na de verloren WK-finale tegen Michael Smith begin januari. Hij krijgt nu even een paar dagen rust om bij te komen van alle vermoeienissen. Bij de start van deze editie van de UK Open beklaagde hij zich afgelopen vrijdag al over wat vermoeidheid, daags nadat hij donderdag in Exeter een Premier League-avond had (en won) en de volgende ochtend meteen door moest naar Minehead. Het vele reizen - vrijwel het hele jaar door - eist ook bij de relatief jonge Van Gerwen (33) zijn tol. Hij beklaagde zich in Exeter ook al over de kou. ,,De PDC verzaakt een beetje’’, deelde hij op Viaplay een sneertje uit naar de PDC.

Het weerhield hem er in Exeter niet van de Premier League-avond te winnen, maar hij slaagde er in Minehead dus net niet in om Danny Noppert op te volgen, die vorig jaar verrassend de UK Open won.

