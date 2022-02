Michael van Gerwen verliest ‘fenomenale partij’ in Premier League: ‘Nog steeds niet die zege die ik wilde’

Video'sMichael van Gerwen is in de halve finales bij speelavond twee van de Premier League of Darts uitgeschakeld. De 32-jarige Vlijmenaar verloor in een partij van hoogstaand niveau van Jonny Clayton: 4-6 in legs. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van ruim 105, maar dat was dus niet genoeg tegen Clayton (bijna 107 gemiddeld).

Vorige week ging Van Gerwen bij de openingsavond in Cardiff direct onderuit in de kwartfinales tegen Gary Anderson. In Liverpool had de drievoudig wereldkampioen en nummer drie van de wereld een betere vorm te pakken.

Op sociale media reageerde Van Gerwen kort op zijn optreden bij speelavond twee. ,,Het was beter dan vorige week, maar ik heb nog steeds niet de zege die ik wilde”, aldus de drievoudig wereldkampioen. ,,Credits naar Jonny (Clayton, red.), het was een fenomenale wedstrijd. Bedankt voor alle support in Liverpool.”

In de kwartfinales was wereldkampioen Peter Wright de tegenstander. Beide mannen moesten even inkomen, maar Van Gerwen was op de belangrijke momenten bij de les en pakte een 3-0 voorsprong. De vierde leg ging nog naar Snakebite, maar Mighty Mike won vervolgens weer drie legs op rij en walste over Wright heen: 6-1. Met een gemiddelde van bijna 103 (tegenover nog geen 85 van Wright) was Van Gerwen oppermachtig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een ronde later kreeg Van Gerwen een stuk meer tegenstand van Clayton. In een halve finale met hoogstaand darts kwam Mighty Mike op een 4-1 voorsprong, maar mede door enkele fraaie finishes keerde Clayton het tij. The Ferret won vijf legs op rij en plaatste zich ten koste van de Nederlander voor de finale van de tweede speelavond. Van Gerwen pakte wel zijn eerste twee punten van deze editie van de Premier League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Clayton, vorig jaar winnaar van de Premier League, nam het in de finale in Liverpool op tegen Joe Cullen, debutant bij het prestigieuze toernooi van de PDC. The Rockstar kwam in de halve finale tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, met 5-2 achter, maar won vier legs op rij om The Iceman te verslaan.

Tegen Clayton gaf Cullen echter een voorsprong uit handen. De Engelsman, nummer elf van de wereld, kwam met 2-0 en 3-1 voor, maar gaf vervolgens drie keer op rij zijn eigen leg uit handen. Zo ging de zege bij speelavond twee van de Premier League of Darts naar Clayton. De Welshman is ook de nieuwe leider in het klassement. Bekijk alle uitslagen en de stand hieronder.

Volledig scherm Jonny Clayton. © Taylor Lanning/PDC

Uitslagen

Kwartfinales (first to 6 legs)

Peter Wright - Michael van Gerwen 1-6

Jonny Clayton - Michael Smith 6-3

James Wade - Joe Cullen 3-6

Gerwyn Price - Gary Anderson 6-3



Halve finales (first to 6 legs)

Van Gerwen - Clayton 4-6

Cullen - Price 6-5



Finale (first to 6 legs)

Clayton - Cullen 6-4

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Premier League wordt dit jaar volgens een nieuwe opzet gespeeld. De darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi volgens een afvalsysteem, beginnend met vier kwartfinales. De halvefinalisten ontvangen twee punten, de finalist drie punten en de winnaar vijf punten. Wie in de kwartfinales verliest, gaat zonder punten naar huis. Wright won vorige week de eerste speelronde.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Taylor Lanning/PDC

Wil je speelavond twee van de Premier League of Darts nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over het WK darts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.