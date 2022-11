Michael van Gerwen uitgeschakeld op Grand Slam of Darts

Frenkie de Jong over 'directe' Louis van Gaal: ‘Er zijn maar weinig trainers die dat op zo’n manier doen’

Frenkie de Jong staat aan de vooravond van zijn eerste WK. Dat besef moet nog groeien bij de spelmaker van Oranje, maar het doel is helder. ,,Het zou ook gek zijn als we tevreden zijn met de kwartfinale. We gaan voor het hoogste.’’

19 november