Michael van Gerwen treft landgenoot bij World Grand Prix, Dirk van Duijvenbode gekoppeld aan debutant

Samenvatting Arsenal deelt in North London Derby tik uit aan Spurs

26 september Arsenal heeft in de derby van Noord-Londen keihard afgerekend met aartsrivaal en stadgenoot Tottenham Hotspur. Het verschil was bij rust al gemaakt: 3-1. Beide ploegen verkeren in een totaal omgekeerde vorm, zo bleek in het Emirates Stadium nog maar eens.