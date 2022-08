Michael van Gerwen ten koste van Joe Cullen in finale, mogelijke clash met Gerwyn Price wacht

Queensland Darts MastersMichael van Gerwen heeft in Australië de finale gehaald van de Queensland Darts Masters. Joe Cullen werd in de halve finale met 7-5 verslagen.

Net als bij de eerste wedstrijden van het toernooi kwam Van Gerwen moeizaam op gang. Bij de pauze was het verschil in legs maar klein (4-3 in het voordeel van Cullen), maar waar het gemiddelde van Van Gerwen op ongeveer 94 lag, daar scoorde Cullen met ruim 103 gemiddeld een stuk beter.

Lees ook Michael van Gerwen ontsnapt in Queensland Darts Masters aan pijnlijke uitschakeling

Na de pauze kwamen beide mannen voorzichtig uit de startblokken, maar was het uiteindelijk toch Van Gerwen die een cruciale klap uitdeelde in de negende leg. Bij een stand van 4-4 gooide Mighty Mike 127 uit. Daarmee wist hij Cullen te breken en dus hoefde de Nederlander alleen maar zijn eigen legs te behouden.

Dat lukte en dus staat Van Gerwen, die liefst honderd procent van zijn dubbels gooide, in de finale. Daarin neemt het hij het op tegen de Australiër Gordon Mathers of nummer één van de wereld, Gerwyn Price.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kwartfinales

Eerder op de dag had Van Gerwen, die zelf in de tweede ronde met veel moeite van de jonge Australiër Bailey Marsh won, geen moeite met Haupai Puha (6-1). Bij het bestuderen van het speelschema had Van Gerwen wellicht verwacht in de kwartfinale tegen Jonny Clayton te spelen, maar niets was minder waar. Puha wist de Welshman gisteren met 6-2 te verslaan en daarmee een fraai affiche tegen Mighty Mike af te dwingen. Het was de eerste keer ooit dat Puha een televisiewedstrijd won.

Van Gerwen, die dit jaar de Premier League en het World Matchplay op zijn schreef, speelde nooit eerder tegen Puha. Scorend was de Nederlander veel beter dan de Nieuw-Zeelander, maar de dubbels lieten bij de start van de partij te wensen over. In de eerste drie legs kreeg Van Gerwen liefst veertien pijlen op een dubbel, maar daarvan werden er slechts twee geraakt. Mede omdat Puha op een straatlengte afstand stond en dus Van Gerwen ook volop kansen op een dubbel bood.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanaf de vierde leg ging het voor Van Gerwen een stuk beter. Puha werd in de vierde leg direct gebroken door Mighty Mike en Van Gerwen gooide in de vijfde leg een belangrijke 80-finish uit met de Nieuw-Zeelander op 43. Zo voorkwam de Brabander dat hij gebroken werd, waarna hij simpel uitliep naar een eenvoudige 6-1 zege.

Mathers verrast Smith

De Australiër Gordon Mathers zorgde voor zijn thuispubliek voor een stunt. De nummer 81 van de wereld was in de kwartfinales met 6-4 te sterk voor de Engelsman Michael Smith, vierde op de wereldranglijst. Mathers neemt het in de halve finales op tegen Gerwyn Price. De Welshmen, nummer één van de wereld, versloeg de publieksfavoriet Simon Whitlock: 6-3.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.