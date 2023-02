Michael van Gerwen strandt in halve finales Premier League tegen latere winnaar Gerwyn Price

‘Mighty Mike’ verloor tegen Price de eerste leg die hij zelf was begonnen. De darter uit Wales hield vervolgens lang een kleine voorsprong totdat Van Gerwen alsnog terugkwam tot 5-5. In de laatste leg verzuimde Van Gerwen 56 uit te gooien, waarop Price wel toesloeg op dubbel 18. ,,Ik ben vooral teleurgesteld in mezelf. Als er iemand verdiende om de wedstrijd te winnen, dan was ik het wel", zei Van Gerwen na afloop bij Viaplay. De Nederlander gooide 110 gemiddeld, tegenover 96 gemiddeld voor Price.



,,Ik speelde prima, maar als je zoveel kansen krijgt en ze niet benut, dat mag gewoon niet gebeuren. Door mijn onkunde laat ik hem in de wedstrijd", is de Nederlander kritisch. Van Gerwen werd in Cardiff flink uitgejoeld tegen de thuisspeler, die het juist niet gewend is om niet uitgefloten te worden. ,,Misschien lag het daar wel aan, maar om één ding uit te lichten zou te makkelijk zijn. Het zijn meerdere factoren bij elkaar. Ik heb mezelf tekort gedaan. Ik hoop wel dat de Nederlanders dit onthouden", doelt hij met een flinke knipoog op de Premier League-avond in Ahoy.