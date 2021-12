Michael van Gerwen staat weer met beide voetjes op de grond: ‘Misschien is het maar goed dat het zo is gelopen’

Van Gerwen oogt ontspannen - als drukke vader van twee jonge kinderen hoogstens wat vermoeid - als hij zich in de dartshop van collega-darter en goede vriend Vincent van der Voort in een fauteuil nestelt. Daar in Zaandam, of in een kroegje om de hoek, traint hij regelmatig. ,,Ik mag niet klagen”, bezigt hij al snel in het gesprek een door hem veel uitgesproken zin. Daar kijken de critici toch anders tegenaan.