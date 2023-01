Michael van Gerwen staat voor de zesde keer in eindstrijd WK darts, hoe verliepen zijn eerdere finales?

Michael van Gerwen staat vanavond voor de zesde keer in de finale van het WK darts. De drievoudig wereldkampioen won maandag overtuigend van Dimitri Van den Bergh en treft in de eindstrijd Michael Smith. De Brabander maakte al het nodige mee in de finales van het grootste dartstoernooi ter wereld. Een overzicht, met onder meer een record aan 180'ers en een ontketende Peter Wright.