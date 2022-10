Michael van Gerwen op jacht naar vijfde EK-titel: dit is de volledige loting

Vierde divisie Unitas’30 wint belangrij­ke derby: ‘Soms meer een gevecht dan een voetbalwed­strijd’

Twee directe concurrenten in de strijd om degradatie stonden in een derby tegenover elkaar. In de landelijke competitie was het dus een mooi affiche voor Unitas’30 en Moerse Boys, want sinds ze in de vierde divisie uitkomen, zijn er namelijk niet zoveel derby's meer te spelen. ,,Wel eens lekker om wat later te kunnen verzamelen voor een uitwedstrijd”, vond Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts, wiens ploeg uiteindelijk met 2-1 verloor.

16 oktober