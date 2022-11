Michael van Gerwen neemt overtuigend revanche op Humphries in halve finale Players Championship Finals

met videoMichael van Gerwen heeft op overtuigende wijze de finale bereikt van de Players Championship Finals. De nummer drie van de PDC Order of Merit was vanavond in Minehead in de halve finale met 11-5 te sterk voor Luke Humphries. In de finale stuit Van Gerwen straks op Rob Cross, die in de andere halve finale met 11-7 te sterk was voor Jonny Clayton.

Michael van Gerwen, die eerder vandaag in de kwartfinale had afgerekend met zijn landgenoot Danny Noppert (10-7), kwam tegen Luke Humphries eigenlijk geen moment in de problemen. In tegenstelling tot twee weken geleden, toen Van Gerwen in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts een tikkie kreeg van Humphries (16-10), was de Brabander continu in charge. Hij nam vanavond duidelijk revanche voor het pijnlijke verlies op 19 november in Wolverhampton.

In de kwartfinale Eerder vandaag gingen Van Gerwen en Noppert lange tijd gelijk op. Pas bij 6-4 sloeg Mighty Mike een gaatje, omdat tegen de Fries ook niet meer uit handen te geven (via 8-6 werd het 10-7). Van Gerwen noteerde met 100.75 een prima gemiddelde en met zijn finishpercentage van ruim 45% was ook weinig mis. Noppert bleef op beide gebieden achter: 95.2 gemiddeld en 33.3% op de dubbels.

Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode wist zich niet te plaatsen voor de halve finales. De Aubergenius kwam in een eenzijdig duel met Rob Cross niet in zijn spel en ging met grote cijfers onderuit: 10-3.

Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode kwam tot zijn eigen frustratie nauwelijks in zijn spel op het podium in Minehead. De 30-jarige Nederlander noteerde een gemiddelde van 94,62 en kwam daarmee ruim tekort om Cross (104,1 gemiddeld) te verslaan. Daardoor strandt de 30-jarige Van Duijvenbode voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales van het major-toernooi.

De allereerste leg pakte Van Duijvenbode, maar het bleek voor hem al snel het hoogtepunt van de wedstrijd. De Nederlander, die een uitstekend seizoen beleeft, moest toezien hij Cross nauwelijks dubbels miste en met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in ging.

Na een korte onderbreking kwam Van Duijvenbode nog steeds niet in zijn gebruikelijke spel. Hij pakte één leg, maar moest er vervolgens weer vier afstaan aan zijn Engelse tegenstander: 8-2. In de derde en laatste sessie bleek een legendarische comeback al gauw onmogelijk; Cross bleef foutloos en mag het in de halve finales opnemen tegen Jonny Clayton.

Record

Van Duijvenbode was vanmiddag een schim van de darter die gisteravond in een waar spektakelstuk met 10-9 te sterk was voor Ryan Searle. De Nederlander haalde een gemiddelde van 112 en dat was een record voor hem en bovendien het hoogste ooit op de Players Championships. Makkelijk ging het echter niet, want Searle ging lang mee met het hoge niveau van de Nederlander.

De Players Championship Finals is het laatste grote PDC-televisietoernooi tot het WK dat midden december begint in het Alexandra Palace in Londen.

Uitslagen kwartfinales

Callan Rydz - Jonny Clayton 3-10

Dirk van Duijvenbode - Rob Cross 3-10

Luke Humphries - Joe Cullen 10-3

Danny Noppert - Michael van Gerwen 7-10

De halve finales en finale worden vanavond vanaf ongeveer 20.00 uur gespeeld.

Programma halve finales

Jonny Clayton - Rob Cross

Luke Humphries - Michael van Gerwen

