Michael van Gerwen naar halve finale na zenuwslopende partij tegen Nathan Aspinall

Aspinall knokte zich in het tweede deel van de wedstrijd terug en bracht Van Gerwen nog bijna aan het wankelen, met enkele finishes boven de 100. Nee, Van Gerwen kreeg het niet cadeau. ,,Normaal gesproken moet je geluk hebben dat tien tot vijftien procent van de finishes erin gaan, maar bij hem vlogen ze er allemaal in", zei Van Gerwen na afloop bij Viaplay.



Hij hield zijn hoofd koel, maar bleek niet koelbloedig genoeg. Zijn eerste drie matchdarts miste hij. Aspinall benutte het buitenkansje en kwam terug tot 15-14, terwijl hij 15-10 heeft achtergestaan. ,,Je moet de focus houden, want die verlenging wil je niet spelen”, stelde Van Gerwen, die het uiteindelijk afmaakte met een 146-finish. ,,Dit kon niet op een beter moment komen. Ik was vele malen beter, dan wil je de wedstrijd ook over de streep trekken.”



Op zaterdagavond treft hij in de halve finale Dimitri van den Bergh, die na een thriller titelverdediger Peter Wright versloeg. ,,Een fantastische speler", zei Van Gerwen over zijn opponent. Maar voordat het geweld losbarst, gaat hij genieten van een vrije dag. ,,Daarna ga ik weer knallen.”