Premier League DartsMichael van Gerwen heeft zijn meerdere moeten erkennen in Jonny Clayton tijdens de dertiende avond van de Premier League. De Welshman, tevens koploper in de Premier League, won in de finale met 6-3 van Mighty Mike .

Van Gerwen verloor vorige week nog de koppositie in de Premier League aan Clayton, die al drie keer eerder een Premier League-avond op zijn naam schreef. Van Gerwen deed dat ook, maar kon niet voorkomen dat zijn voornaamste concurrent er weer eentje bijschreef.

Nadat Joe Cullen (6-5) en Michael Smith (6-5) in de kwartfinale en halve finale waren verslagen, maakte Van Gerwen zich op voor zijn zesde Premier League-finale dit jaar. Daarin bleek Clayton echter een maatje te groot. Clayton benutte de helft van zijn dubbels en was ook scorend beter (99.81) dan Van Gerwen die 3 op 13 scoorde qua dubbels en gemiddeld qua score net iets lager scoorde (96.41). Heel de avond was de Nederlander al pover op zijn dubbels en dat brak hem dus ook in de finale op: 6-3. Clayton heeft nu een fors gat geslagen op de ranglijst met 34 punten. Van Gerwen volgt met 28 punten.

Quote Als ik heel eerlijk ben, was ik heel de avond niet super Michael van Gerwen

Van Gerwen zat er naar eigen zeggen heel de avond al niet echt lekker in: ,,Als ik heel eerlijk ben, was ik heel de avond niet super. Het is goed dat ik er nog drie punten uit heb weten te slepen, daar moet ik voor nu blij mee zijn. Ik was niet honderd procent geconcentreerd en heb toch de finale gehaald, maar er zat meer in", zo zei Van Gerwen bij Viaplay.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Simon O’Connor/PDC

,,Jonny was niet eens in beste doen dus ik moet hem over de knie leggen. Maar dat moet je dan wel laten zien op het podium. Mijn dubbels waren dramatisch en dat mag ik mezelf aanrekenen. Ondermaats was het, misschien ging ik bijna wel door de ondergrens. Jonny en ik zijn nu wel zo goed als zeker gekwalificeerd voor de play-offs en dat is het belangrijkst, maar je wilt altijd meer op zo'n avond. Wanneer ik het idee had dat ik niet ging winnen? Eigenlijk heel de avond al. Je wilt iedereen in Nederland blij maken, en ook jezelf, maar het zat er niet in.”

Halve finale

De halve finale tussen Van Gerwen en Smith eerder op de avond was er eentje van de comebacks. Van Gerwen nam een 2-0 voorsprong, kwam daarna met 4-2 achter en knokte zich toch terug tot 4-4, waarna de Engelsman weer op een 5-4 voorsprong kwam. Het slotakkoord was voor de Nederlander. Hij trok uiteindelijk met 6-5 aan het langste eind. Clayton won zijn halve finale met 6-4 van hekkensluiter Gary Anderson.

Bekijk hieronder de samenvatting van Van Gerwens halve finale tegen Smith. Tekst gaat verder onder de video...

Kwartfinales

In de kwartfinale was Joe Cullen, de man die de Premier League-avond in Ahoy won ten koste van Van Gerwen, de tegenstander van de Nederlander. Het leek een gemakkelijke zege te worden voor Mighty Mike, maar Van Gerwen liet Cullen van 5-2 terugkomen tot 5-5. In de beslissende elfde leg sloeg Van Gerwen alsnog toe en won hij, ondanks eerst drie gemiste dubbels, met 6-5. Van Gerwen benutte slechts 6 van de 29 dubbels in de kwartfinale.



Bekijk hieronder de samenvatting van Van Gerwens kwartfinale tegen Cullen. Tekst gaat verder onder de video...

Eerder op de avond kreeg het Schotse publiek een Schots onderonsje voorgeschoteld: Peter Wright - Anderson. The Flying Scotsman maakte gehakt van zijn landgenoot. Met een gemiddelde van 97.21 voor Anderson en 87.10 voor Wright won Anderson, die hekkensluiter is in de Premier League met slechts zeven punten, met liefst 2-6. Met diezelfde cijfers won Clayton van Wade.



Uitslagen:

Kwartfinales:

Peter Wright - Gary Anderson 2-6

Jonny Clayton - James Wade 6-2

Gerwyn Price - Michael Smith 3-6

Michael van Gerwen - Joe Cullen 6-5



Halve finales:

Gary Anderson - Jonny Clayton 4-6

Michael Smith - Michael van Gerwen 5-6



Finale:

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.