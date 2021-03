Michael van Gerwen laat Super Series schieten

Video ManUnited hard op weg naar de Champions League dankzij nipte zege

0:15 Met een nipte zege op subtopper West Ham United heeft Manchester United de tweede plaats in de Premier League behouden. De thuiswedstrijd eindigde in 1-0. De treffer viel in de 53ste minuut en kwam op naam van verdediger Craig Dawson, die de bal uit een hoekschop van Bruno Fernandes in eigen doel werkte.