Michael van Gerwen knokt zich in zinderende finale terug en wint voor derde keer World Matchplay

Met videoMichael van Gerwen heeft voor de derde keer in zijn carrière World Matchplay gewonnen. In de finale stond de Nederlander bijna de hele wedstrijd achter tegen Gerwyn Price, maar knokte hij zich knap terug en pakte met 18-14 de winst.

Al in de eerste legs werd door Price de toon gezet. De darter uit Wales, die zaterdagavond afrekende met Danny Noppert in de halve finales, was direct scherp op de dubbels en liep binnen een mum van tijd uit naar een 4-0 voorsprong. Terwijl het bij Van Gerwen nog voor geen meter liep, gooide de onlangs aan zijn werphand geopereerde Nederlander plots wel acht perfecte pijlen richting het bord. Pas op dubbel twaalf ging het mis en volgde er daags na de negendarter van Price niet opnieuw een perfecte leg in Blackpool.



Na de eerste pauze leek de wedstrijd even te kantelen. Van Gerwen knokte zich terug tot 4-3, maar juist op dat moment lieten de dubbels Van Gerwen weer in de steek. Met zes missers op rij zette Van Gerwen de deur wagenwijd open voor Price, die daar handig gebruik van maakte. Waar Van Gerwen het op de dubbels liet liggen, kon Price de kleinste vakjes van het bord bijna niet missen.

Bekijk hieronder de bijna-negendarter.

Price wist het hoge niveau lange tijd vast te houden, maar na twintig gespeelde legs begon ook Price meer missers te produceren. Meerdere malen kreeg Van Gerwen de kans om op gelijke hoogte te komen, maar telkens liet hij dat na. Bij een 12-12 stand gebeurde het dan eindelijk toch en was de spanning weer helemaal terug.



Daarna zakte het niveau en sloeg de spanning op de armen. Het resulteerde in veel missers aan beide kanten. Waar het geluk eerst aan de zijde hing van Price, kwam het momentum steeds meer bij Van Gerwen te liggen. Toen hij bij 15-14 voor het eerst in de wedstrijd een voorsprong had te pakken, leek de veer bij Price gebroken en liep de man uit Vlijmen in nagenoeg recordtempo uit naar een 17-14 voorsprong. Met een 121-finish via bullseye maakte Van Gerwen in stijl een einde aan de zinderende wedstrijd.

Voor Price is er één schrale troost: hij is vanaf morgen weer de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij neemt die positie over van Peter Wright. Voor Van Gerwen is het na de Premier League zijn tweede majorzege van het jaar. Hij won het toernooi eerder al in 2015 en 2016.

