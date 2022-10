Michael van Gerwen in topvorm naar kraker tegen Peter Wright in halve finale World Grand Prix

Van Gerwen, die net geen 100 gemiddeld liet aantekenen (99.33), speelde zijn beste partij van het toernooi. Het was dat hij Dobey in de eerste drie sets niet echt kon afschudden, anders was het geheid 3-0 geworden. Nu pakte de 32-jarige Engelsman met een flinke dosis fortuin nog wel de tweede set - nadat Van Gerwen in set 1 uit de startblokken was geschoten. Maar in set drie en vier stond er wederom geen maat op Van Gerwen, die met een 109-finish de derde set naar zich toetrok en de partij afsloot met een 105-finish.

Van Gerwen was in de eerste ronde met 2-0 te sterk voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. In de tweede ronde zette hij Stephen Bunting met 3-2 aan de kant.

Het duel met wereldkampioen Wright, zaterdagavond ongeveer vanaf 21.50 uur, belooft een heerlijk gevecht te worden. De Schot rekende vrijdagavond na een thriller af met de Belg Dimitri Van den Bergh, die kans op kans liet liggen om Wright te verslaan (3-2). De andere halve finale van de World Grand Prix gaat vanaf 21.00 uur tussen Gerwyn Price en Nathan Aspinall.

Danny Noppert

Danny Noppert redde het niet. Hij greep donderdag op pijnlijke wijze naast een plaats in de kwartfinales. De 31-jarige Fries had tegen de Engelsman Nathan Aspinall de zege voor het oprapen, maar miste vier matchdarts en ging alsnog met 3-2 onderuit. Dirk van Duijvenbode, in 2020 nog finalist, verloor al in de eerste ronde van titelverdediger Jonny Clayton: 1-2.

World Grand Prix De World Grand Prix is qua opzet een uniek toernooi. Spelers moeten een leg niet alleen beëindigen, maar ook beginnen met het gooien van een dubbel. Het deelnemersveld bestond uit 32 darters, de finale is op zondag. De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot.

