Michael van Gerwen in Premier League te sterk voor ‘man in vorm’ Joe Cullen

VideoMichael van Gerwen heeft in de Premier League of Darts een mooi succes geboekt. Bij de derde speelavond, in het Noord-Ierse Belfast, won Mighty Mike van Joe Cullen, de man in vorm de laatste weken: 6-3. Volg de halve finales én finale onderaan dit artikel via ons liveblog.